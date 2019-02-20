«Это зомби! Вогнать им осиновый кол!» – что обещают жителям Донбасса на Украине

20.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Жители ЛДНР «заразились» идеями Русского мира настолько, что теперь никакая пропаганда не сможет их украинизировать, и для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространения «эпидемии» по территории Украины, нужны самые жесткие меры. Об этом в эфире «4 канала» заявил бежавший из Донбасса украинский националист Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Опасность в том, что на похороны Моторолы, Гиви и Захарченко пришло сто тысяч дончан. Попробуйте согнать сто тысяч. Это сложно. И возникает вопрос – а наши ли это люди?

Когда в Луганск приезжал Газманов, вся площадь была забита и скандировала «Россия!». Площадь вмещала 10-15 тысяч человек, а там до 40 тысяч, и вы их будете сгонять? Нет», – сказал он.

«Про это нужно говорить – что мозги промыты, и что нам возвращать эти территории. Но что с людьми делать? Использовать такую же пропаганду? А как вы зомби будете дезинфицировать? Только вгоняя осиновый кол, чтобы он вас не укусил, и чтобы вы не заразились.

Я просто хочу показать украинцам реальную картину. Вы сами можете найти в интернете, посмотреть эти массовые истерии на концертах российских исполнителей, чтобы понять реальные настроения, которые господствуют на тех территориях», – резюмировал националист.