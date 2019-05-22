Екатеринбург наказан за Крым – Муждабаев

22.05.2019

Жители Екатеринбурга, которые протестуют против строительства храма в центре города, якобы «пожинают плоды» того, что в 2014 году они не выступили против возвращения Крыма.

Об этом в своем блоге заявил осевший в Киеве беглый российский либеральный пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муждабаев зубоскалит по поводу того, что протестующих никто не слушает и называет это расплатой за Крым и Донбасс, а также «репрессии» против крымских татар.

«Друзья мои, я не помню митингов в Екатеринбурге в 14-м году со словами «Крым не наш», я не помню митингов в поддержку Майдана в Екатеринбурге. Мне нисколько не хочется быть жестоким, но я просто выстраиваю логическую цепочку.

Вы не кричали за украинцев тогда, вы не останавливали репрессий в Крыму против крымских татар, вы не боролись против оккупации и то, что происходит с вами, с этим парком и храмом, который вам не нужен, и то, как вам его всаживают по самые помидоры – это следствие того, что вы склонились перед своей властью тогда, когда другим было плохо. Я жителям Екатеринбурга хочу сказать прямо: «Крым наш», значит «парк – их», вот и все», – заявил Муждабаев.

Как сообщал «ПолитНавигатор» в одном из эфиров ветеран украинского националистического движения Степан Хмара заявил, что протесты либералов, неформалов и леваков в Екатеринбурге против строительства собора Русской Православной Церкви под предлогом борьбы за сохранение сквера вряд ли станут катализатором для распада России, хотя этого бы очень хотелось украинским националистам.