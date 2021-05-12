Епархия СПЦ в Косово: «Нападения на церкви – плод агрессивной риторики Приштины»

12.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Окормляющая Косово и Метохию Рашско-Призренская епархия СПЦ выразила глубокую обеспокоенность серией нападений на православные храмы края.

Об этом говорится в специальном заявлении епархии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В тексте заявления говорится о том, что во время последнего нападения церковь Свтой Петки в Витине, а также на Джурджевдан (День Святого Георгия) с колокольни церкви Святых апостолов Петра и Павла в селе Клокот неизвестные пытались снять церковный флаг (триколор). Также из церкви Святой Троицы селе Партеш были украдены деньги и церковные ценности.

«В охраняемой зоне церкви Пресвятой Богородицы 14 века в Липляне окна были выбиты камнями. Священник сообщил об инциденте в полицию, однако никакой реакции не последовало, потому что ни сотрудники полиции ни дежурный не знали сербского. Об этом инциденте было сообщено в UNMIK (миссию ООН в Косово – ред.) и международным представителям. Несколько дней спустя церковь Святого Иоанна Крестителя в центре Печа, известная как «Митрополия», была забросана камнями, и окна были выбиты.

Нападавшие проникли в церковный двор, который якобы охраняется полицией, предположительно из соседнего здания. Священник, который живет в приходском доме рядом с церковью, обеспокоен этим инцидентом, поскольку именно эта и многие другие церкви, которые сейчас грабят и нападают, были сожжены и осквернены в ходе крупных, устроенных албанцами беспорядков в 2004 году, когда за два дня были разрушены или сильно повреждены 32 храма и полностью разрушены два монастыря», – говорится в документе.

Рашская и Призренская епархия Сербской православной церкви отмечает, что последняя волна насилия – это не только, как любят говорить косовские институты власти, часть повседневной жизни, к которой в том числе относят и грабежи в мечетях.

«Нападения на сербские православные церкви в Косово и Метохии происходят постоянно и в основном имеют этническое и религиозное происхождение, поскольку они направлены конкретно против общины, присутствие которой явно кого-то нервирует», – сообщает Рашко-Призренская епархия.

Мы проинформирует главу европейской миссии в Косово и главу (европейской полицейской – ред.) миссии EULEX, а также послов Квинты (США, Великобритании, Италии, Франции и Германии), представителей (оккупационного воинского контингента – ред.) KFOR о последних нападениях.

«Жалобы в косовские институты бессмысленны, потому что это насилие является продуктом агрессивной риторики, исходящей от самого верха косовских институтов, которые вместо решения проблем населения, экономики и борьбы с пандемией каждый день нападают на Сербию с самыми ужасными словами и коллективно обвиняют сербский народ. И такое поведение напрямую порождает опасный потенциал для насилия, и международные представители должны осознавать, что местные власти политически манипулируют населением, чтобы завуалировать свои собственные просчеты. В то же время давление на сербов осложняет повседневную жизнь нашего народа, который уже потерял всякое доверие к полиции и институтам косовских албанцев из-за неуважения к законам и судебным решениям, как в случае с монастырем Високи Дечани», – говорится в сообщении епархии.