Еще один мост, превышающий по масштабам Крымский, появится в России

31.10.2020, Москва, Елена Острякова

Строительство Моста на Сахалин даст толчок к развитию Хабаровского края.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши специалисты будут его строить, из наших материалов. Извините меня, гравий не навозишься из других регионов. То же самое касается всех сопутствующих механизмов, начиная от линии, энергетики и заканчивая инфраструктурой вдоль полотна, назовем его так. Поэтому, конечно, для нас это выгодно однозначно.

Это будет исторический момент соединения материка Сахалином. Ну и, в принципе, это для нашей железной дороги плюс огромный, потому что штаб Дальневосточная железная дорога платит налоги в Хабаровске. Чем больше грузов – тем больше денег. Первый налогоплательщик, как это может кому-то удивительным показаться, это Дальневосточная железная дорога в Хабаровском крае», – сказал Дегтярев.

Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается много лет. Проработкой вопроса о его реализации президент Владимир Путин поручал заняться Кабмину в июле 2018 года.

Строительство перехода рассматривается в двух вариантах – мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина однопутной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей.

Строительство моста потребует около шести лет, сооружение тоннеля займет более 10 лет. Планируемый переход перекинется через пролив Невельского в самом узком его месте шириной примерно в 7 км. Переход соединит материк с северо-западной частью Сахалина поблизости с упраздненным поселком Погиби.

Предпроектная работа по разработке основных решений по ветке линии Селихин – Ныш завершена.

Об отличиях нового моста от Крымского читайте здесь.