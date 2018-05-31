31.05.2018, Константиновка, Анастасия Самойлова

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Ещё один город Донбасса задыхается от ядовитой вони

В посёлке Красное Донецкой области (находится под контролем Киева) зафиксировали превышение содержания аммиака в воздухе почти в три раза. Ядовитый запах идет от прудов, в которые сливались стоки.

Об этом рассказывается в сюжете, подготовленном журналистами телеканала «ЛОТ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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От района очистительных сооружений посёлка Красное до ближайших домов – менее одного километра. Ужасный запах канализации здесь стоит еще с марта 2017 года.

«Обратились в департамент экологии для того, чтобы поехать и проверить, что здесь происходит вообще и откуда идет вонь», – рассказала местная жительница Наталья Воронцова.

Только в мае пробы воздуха здесь снимали дважды. Работала передвижная лаборатория донецкого департамента экологии.

«Мы делаем объективные замеры, передаем данные органам власти и они уже принимают свои управленческие решения. Делаем замеры тех загрязняющих веществ, датчики на которые у нас есть. Из того, что нас интересует здесь больше всего – это аммиак», – рассказала представительница лаборатории.

Заместитель мэра Константиновки Виктор Василенко заявил, что превышение по аммиаку составляет 2,7 раза.

«Увидев это, мы зарядили лабораторию еще на 20 минут и оказалось, что в воздухе также есть превышение по сероводороду – это также из-за очистительных сооружений и почти трехразовое превышение по пыли», – рассказал градоначальник.

Избавиться от запаха можно, если засыпать пруд грунтом.

«Приехали. Видно, что какие-то работы ведутся, засыпают грунт. Но его должны были засыпать еще в ноябре-декабре 2017 года», – отметила местная жительница.

Начальник Константиновского отделения предприятия «Вода Донбасса» Аркадий Демченко сообщил, что раньше на этом месте был биопруд.

«Там же биопруд был, была вода, потому ее не так легко засыпать. Если бы он был сухим, уже бы давно засыпали все. А так там надо засыпать очень большой слой, вода все впитывает. Потому так долго все продолжается», – заявил он.

Отметим, что дату, когда водоем будет полностью засыпан, Аркадий Демченко не назвал. В прокуратуре касаемо этого откроют три уголовных производства, только ждут результатов экспертизы.

«Одно – по самому факту загрязнения очистительных сооружений горводоканала, оно уже находится в процессе. Оставшиеся два – по сбрасыванию отходов на землю уже были направлены в суд и все виновные уже привлечены к ответственности», – заявила руководитель Константиновской прокуратуры Виктория Ткачук.

Напомним, ранее «Политнавигатор» сообщал о том, что властям Мариуполя нет дела до жителей сёл, которые также живут в «вонючем аду».