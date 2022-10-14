Если Сербия введет антироссийские санкции, то станет моральным банкротом – Гайич

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В Сербии большинство людей понимает, что не в их интересах поражение России на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил сербский политолог Стеван Гайич.

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Он признал, что давление на Белград с требованием присоединиться к антироссийским ограничениям нарастает.

«Однако если Сербия введет санкции против России, она станет полным моральным банкротом, поскольку сама была жертвой ограничений в 1990-х. К тому же такое решение нанесет огромный ущерб экономике. У нас нефть и газ из России в разы дешевле, чем в западных странах», – сказал эксперт «Известями».

По его словам, Хорватия не упустила возможность навредить соседу, не позволив Сербии получить аналогичные Венгрии исключения из восьмого пакета санкций ЕС по нефти.

«Абсолютное большинство людей понимают, что поражение России будет означать и крушение Сербии. Ясно одно — пока идут боевые действия, на Белград продолжат давить», – прогнозирует Гайич.