Европарламент намерен признать РФ «спонсором терроризма». МИД РФ не собирается отвечать

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Сегодня Европейский парламент планирует рассмотреть резолюцию о провозглашении России «государством—спонсором терроризма».

Несмотря на то, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, это усугубит отношения между Москвой и Брюсселем, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

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«То есть это своего рода политическая декларация, правда, небезобидная. Это выраженная политическая позиция одного из ключевых органов ЕС. Хоть она и не имеет юридически обязывающего характера, но вполне может в будущем стать рамкой или основанием для каких-то решений Евросоюза или его стран-членов», – сказал эксперт «Коммерсанту».

Он не исключает, что российские законодатели ответят на принятие Европарламентом представленной резолюции схожим по направленности и тональности документом.

«Урегулированию конфликта вокруг Украины это все способствовать не будет, но лишь усугубит конфронтацию между Западом и Россией», — прогнозирует Тимофеев.

Ранее в Госдуме был зарегистрирован законопроект о признании Украины «террористическим государством». Кроме того, авторы документы из фракции «Справедливая Россия — За правду» полагают, что статусом «спонсора терроризма» необходимо наделить страны НАТО.

Правда, в МИД РФ дали понять, что не в восторге от этой инициативы.

«Ряд стран из числа «коллективного Запада» использует такие ярлыки, как «террористическое государство», «террористический режим» или «государство—спонсор терроризма», для обозначения «неугодных» стран, не соответствующих их извращенным представлениям о демократии и правах человека. А затем они ссылаются на эти же ярлыки для легитимизации односторонних принудительных мер, идущих вразрез с принципами суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела, предусмотренными в Уставе ООН», — заявил директор департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Он отметил, что «в условиях развязанной Западом «гибридной войны» подобные обвинения в «государственном терроризме» звучат и в адрес нашей страны».

«Однако копировать чужие подходы враждебных нам государств, идя тем самым в фарватере формулируемых на Западе псевдоюридических концепций, было бы, на наш взгляд, ошибочным», – добавил дипломат.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Европарламенте согласовали текст резолюции о признании России «спонсором терроризма».