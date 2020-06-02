Фарион призвала к агрессии против «чужеродной шоблы»

02.06.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Так как украинский язык за время своего существования постоянно ущемлялся и запрещался, его носители должны быть более агрессивными.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила одиозная националистка и активистка ВО «Свобода», экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Более 400 указов, запрещающих украинский язык, уже было. Кроме них были и другие ограничения статуса украинского языка. Но никакой скотине не удалось этот язык ограничить в своём распространении и развитии. И так же не удастся, вам, представителям чужеродной шоблы. Спасём украинский язык, и он спасёт нас, научимся быть агрессивными и наступательными в защите нашей души», – призвала бандеровка.

Напомним ранее Ирина Фарион заявила, что нацисты, сжигавшие людей в Одессе 2 мая 2014 года – это «герои», которые должны ходить по школам и рассказывать детям, как уничтожать «сепаратистов».