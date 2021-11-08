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08.11.2021 22:28
(Мск), Вильнюс,
Владимир Гладков
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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Фейгин предупреждает: Украина станет частью славянской монархии во главе с Путиным

Новости УкраиныПрезидент РФ Владимир Путин собирается объединить Россию, Украину и Белоруссию в единое государство. Об...

Президент РФ Владимир Путин собирается объединить Россию, Украину и Белоруссию в единое государство.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бежавший в Литву либеральный адвокат Марк Фейгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путину хотелось бы возглавить большое славянское государство, состоящее из Украины, Белоруссии и России. Получить главную номинальную должность, не заниматься практической работой. Но сохранять реальную власть, не занимаясь её практическим выражением», – рассуждает он.

По мнению Марка Фейгина, именно для этого Владимир Путин пытается проводить интеграцию России и Белоруссии.

«Для этого ему нужно заставить Беларусь принять 31 дорожную карту, ввести постсоюзного президента, эмиссионный центр перевести в Москву. Военным путём заставить Украину или её часть вступить в этот союз.

И сделать номинальными президентами этих стран каких-то доверенных лиц, а самому воспарить над всем этим в качестве квазимонарха – несменяемого, вечного, сколько уж ему там отведено», – резюмировал либерал.

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