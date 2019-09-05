Философ майдана схватился за голову, ознакомившись с прожектами Зе-правительства

05.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук, пообещав сорокапроцентный рост экономики, продемонстрировал крайнюю степень некомпетентности правительства.

Об этом в эфире в эфире YouTube-канала «Ukrlife TV» заявил поддержавший майдан украинский философ и националист Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Премьер-министр говорил, что надо достичь роста в 40% за 10 лет. Ребята, это в каких условиях? Вы учитываете, что Европа переходит к стагнации, или вообще к рецессии? А учитываете тот факт, что перед нами серьёзная угроза мировой войны? А тот факт, что перед нами серьёзная угроза фрагментации мира, изоляция США, экономической войны, которую ведёт Китай? Вы это всё учитываете, или это всё бла-бла-бла?

На чём основаны ваши 7% в год? На каких расчётах вы это всё рассчитали? Имеются в виду не внутренние расчёты, а международные. Предъявите мне этот анализ, покажите, что в течении 10 лет экономическая ситуация в мире будет стабильной, поэтому мы тоже будем обеспечивать стабильный рост. Где эти анализы? Кто-нибудь может мне сегодня доказать, что Европа не впадёт в рецессию? Где эти доказательства.

Что это за безответственные заявления? Как вы можете расти, если Европа движется в рецессию, а то и вообще в серьёзнейший откат? Вы эти вещи вообще просчитываете, или думаете, что Украина существует в космосе – ничего на неё не влияет, экономика сама по себе будет развиваться, и сама по себе будет демонстрировать 7% роста? А ну покажите мне 7% роста в условиях серьёзнейшего мирового кризиса. И как вы его будете обеспечивать?», – возмутился он.