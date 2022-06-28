«Форменный абсурд»: аналитики дали оценку российскому «дефолту»

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Ситуация с так называемым дефолтом России выглядит абсурдно, тем не менее от этого РФ мало пострадает.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил говорит руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Ситуация с госдолгом России исключительная, и все это прекрасно понимают. Сама по себе постановка вопроса, когда тебе не дают заплатить по счетам, хотя ты хочешь и можешь это сделать — форменный абсурд. И больше всего от этого страдают держатели долга, а не Россия или контрагенты в виде американских банков, хотя и для них это репутационные риски. Возможно, какие-то из держателей все-таки откроют счета в Национальном расчетном депозитарии, но их будет значительное меньшинство», – сказал аналитик «Московскому комсомольцу».

По его мнению, российской экономике дефолт по облигациям не грозит совершенно ничем.

«Всем известно, что деньги у России есть как на замороженных счетах ЦБ, так и внутри страны, и проблема только в западных партнерах, которые банально не дают выплатить купонный доход. Естественно, от этого пострадает каждый держатель бондов, поскольку при переговорах о реструктуризации задолженности такой игрок, как правило, не получает больше 80% от номинала облигации. Причем эти выплаты растянуты на несколько лет», – резюмировал Коган.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее агентство Bloomberg объявило, что в России 27 июня в России впервые за столетие случился дефолт, но пока он носит «в основном символический характер и мало что значит для россиян». В данном случае речь идет о мизерной для российского бюджета сумме в 100 миллионов долларов.

Отметим, что Россия не отказывалась платить по долгам, но такого рода транзакции для нее заблокированы западными санкциями. В итоге указом президента в Москве принято решение в таких случаях рассчитываться в национальной валюте, для чего держателям российских бондов следует открывать рублевый счет.