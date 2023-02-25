Франция готовится к отправке своих войск на Украину?

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На юго-западе Франции начались военные учения «невиданных масштабов», задачей которых является потренировать военных различных родов войск работать в условиях боевых действий высокой интенсивности.

Об этом 25 февраля сообщило издание Le Figaro, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Учения под кодовым названием «Орион» имеют целью отработать слаженную работу различных родов войск в условиях войны высокой интенсивности, поскольку в новейшей истории такого практического опыта у французской армии против другой регулярной армии фактически не было. В операциях в Афганистане или Мали противник не имел на вооружении ни средств ПВО, ни артиллерии. Целью учений «Орион» является подготовить армию к ситуации реального противостояния полноценной регулярной армии, отмечает издание.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню назвал манёвры «самыми амбициозными учениями различных родов войск за многие десятилетия». В них принимают участие около 20 тысяч военнослужащих сухопутных, морских и воздушных сил, учитывают также современные космическую, информационную и кибернетическую компоненты.

«Эти учения, которые продлятся более 2 месяцев, имеют целью подготовить наши силы к ситуациям наиболее сложных столкновений в условиях современной войны, и продемонстрировать, что наши военные способны реагировать и демонстрировать выдержку в условиях конфликта высокой интенсивности», – отметил Себастьен Лекорню.

Французские военные говорят, что учения планировали еще до начала СВО, в 2021 году.

«События на Украине изменили контекст, но не сценарий учений. Но этот конфликт подчеркивает важность тех опций, которые мы выбрали», – отмечает командующий армией Франции Николя Ле Нан.

Напомним, что Франция уже предоставила Киеву несколько десятков современных САУ Caesar, систему противовоздушной обороны Crotale, недавно пообещала передать 40 лёгких колёсных танков AMX-10 RC и рассматривает возможность отправки на Украину своих тяжелых танков Leclerc. Нынешние масштабные учения демонстрируют, что Париж не исключает прямого участия своих военных в вооружённом конфликте на территории Украины.

Как сообщал «ПолитНавигатор», министр обороны Франции Себастьен Лекорню обещал, что первые бронемашины AMX10 RC будут доставлены на Украину в феврале.