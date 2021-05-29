«Фрикам не место в Госдуме»: Поклонская завершила торги за депутатский мандат

29.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась от участия в праймериз «Единой России», что означает прекращение борьбы за переизбрание в в новый парламент от правящей партии.

Поклонская подчеркнула, что переходит на новую работу, где также сможет носить китель, но не уточнила, идет ли речь о возвращении в прокуратуру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По заявлению Поклонской о снятии с праймериз: всё правильно, фрикам не место в Госдуме», – комментирует экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов, резко критиковавший в последнее время бывшую героиню Русской весны за ее признания в любви к Украине и комплименты в адрес Владимира Зеленского.

Оппозиционный крымский общественник Александр Талипов в своем блоге предположил, что Поклонская будет возглавлять крымское управление Росприроднадзора. В последнее время она проявляла активность в конфликте вокруг застройки Форосского парка.

«Безусловно, для Натальи Владимировны нет места в новой Госдуме. Ей, очевидно, предложили какую-то компромиссную должность, на которой можно заниматься той же популистской деятельностью и якобы наводить порядки, и иметь тот же парадный китель. У нас все управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росреестра имеют парадные формы, похожие на военные, и такие же звания, поэтому Наталья Владимировна, если согласится принять эту должность, то, безусловно, сможет там какое-то время проработать. В принципе, в Крыму много проблем, связанных с природой, много проблем, связанных с канализационными стоками в море – сможет ли она эффективно бороться с этим – я не знаю. По крайней мере, можно однозначно говорить, что в новой каденции Госдумы Натальи Владимировны не будет», – скептически рассуждает Талипов.

Провластный политолог Иван Мезюхо подчеркнул, что Поклонской могли сделать «выгодное предложение», но не смог подтвердить ее трудоустройство в Росприроднадзоре:

«Сейчас расплодится много «инсайдеров» с информацией относительно дальнейшей трудовой деятельности Поклонской. Лично мне неизвестно подтверждение тех или иных взбросов. Я думаю, что то, что произошло – отказ Натальи Поклонской от участия в предварительном голосовании – было вполне ожидаемым. В этот раз конкуренция на праймериз «Единой России» в Крыму достаточно высокая. Я полагаю, что Наталье Владимировне, возможно, сделали такое предложение по дальнейшему трудоустройству, которое бы соответствовало ее статусу как лидера общественного мнения и просто известного человека».

При этом, Мезюхо исключил, что Поклонская может получить дипломатическую должность – напомним, ранее она говорила, что хотела бы стать послом России на Украине, где против нее заведено уголовное дело:

«Я сомневаюсь, что на сегодняшний момент возможно назначение Поклонской послом России на Украине. В принципе, дипломатические работники Российской Федерации на Украине не чувствуют себя в безопасности и, как мне кажется, никто в нашей стране не стал бы подвергать Наталью Поклонскую опасности и посылать ее на такую дипломатическую работу в недружественное государство».

Бывший депутат Верховной рады, севастопольский политик Вадим Колесниченко исключил возможность дальнейшей политической карьеры для Поклонской, поскольку в «Единой России» она явно чувствовала себя не в своей тарелке.

«Поклонская не стала тяжеловесной политической фигурой – это эмоциональная женщина, которая, как подавляющее большинство людей, просто умеет высказывать свои мысли. Она пыталась во время своей деятельности как-то себя позиционировать, реально металась от показа модели до различных эпатажных заявлений. Перспектив у нее политических никогда не было, я и не вижу их. В Росприроднадзоре, может быть, проявит себя как специалист, хотя мы прекрасно понимаем, что региональные контролирующие органы работают исключительно в рамках действий центральных органов, ее всегда смогут подправить. Полагаю, что ее деятельность в прокуратуре – это то место, где она могла максимально проявить свои знания. Сможет ли она вновь вернуться на чиновничью должность – посмотрим, женщина молодая. В любой другой политической партии ее, конечно, могут выставить как флаг, как это делают с артистами, спортсменами, но, насколько я понимаю, подавляющее большинство избирателей уже давно осознали, что все эти «флаги» не несут никакой реальной отдачи и пользы», – заявил Колесниченко.

С ним согласился известный крымский политолог Андрей Никифоров.

«Наталья Поклонская и в начале своей политической карьеры держалась особняком от команды, в которой формально состояла. Эти трения и иногда даже довольно заметные противоречия между ней и этой командой происходили и обострялись даже накануне старта избирательной кампании. Мне довольно трудно заметить какую-либо последовательность в ее политических взглядах или даже действиях – на мой взгляд, не стоит это даже искать. Зачем искать то, чего нет? Но эта одинокость в политике всегда чревата тем, что ты оказываешься в какой-то момент за бортом. Если она это сделала обдуманно и самостоятельно приняла решение, то это заслуживает уважения, поскольку понятно, что перспектив в ее дальнейшей политической карьере не было. Но какую-то должность ей найдут, потому что человек опытный, с именем и пользу обществу приносить она вполне в состоянии», – подчеркнул Никифоров.