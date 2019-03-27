ФСБ выкорчевывает украинское наследие в Крыму

27.03.2019, Москва, Владимир Гладков

До 2014 года Киев и его западные хозяева использовали экстремистские группировки для нагнетания в Крыму межнациональной и межконфессиональной напряженности, последствия чего приходится ликвидировать до сих пор.

Об этом в ходе официального комментария задержания в Симферополе участников исламистской террористической организации «Хизб-ут-Тахрир» заявил глава республики Крым Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня с утра ФСБ при поддержке Росгвардии проводит следственные мероприятия, направленные на установление и задержание членов радикальных экстремистских исламских группировок, которые работают на территории республики Крым. Правительство республики полностью поддерживает принимаемые меры. Благодарю правоохранителей за системную работу. Однозначно всех крымчан, которые склонны сегодня на благо других государств участвовать в таких радикальных организациях, предупреждаю: уголовная ответственность. Все будут задержаны и осуждены по российскому законодательству.

Мы всем говорим однозначно: не нравится российский Крым – езжайте туда, где вам нравится, там живите. Здесь таким персонажам ничего, кроме тюрьмы, не светит. Поэтому есть законы российского государства, кто их не уважает, может искать себе комфортное место жизни в любом уголке мира», – заявил Аксёнов.

Также глава Крыма подчеркнул, что следственные действия проводятся законно, в рамках ранее возбужденных уголовных дел.

«Украинское государство смотрело на деятельность «Хизб ут-Тахрир» сквозь пальцы. Эта организация была одним из инструментов, который Киев и его западные хозяева использовали для нагнетания в Крыму межнациональной и межконфессиональной напряженности», – отметил Сергей Аксёнов на своей странице в «Facebook».

В студии телеканала «Россия-1» ведущему программы «Кто против?» российскому политологу Сергею Михееву пришлось на пальцах объяснять произошедшее украинскому гостю Вячеславу Ковтуну, который истерил и называл задержание экстремистов «репрессиями».

«На Украине эта террористическая организация («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» – ред.), которая напрямую сотрудничает с ИГИЛ и другими подобными террористическими сетями, не была запрещена, поэтому в Крыму эта организация создавала ячейки и в том числе схроны с оружием. Между прочим, они использовали Крым при попустительстве украинских властей для сотрудничества с террористами во всём мире. Ваши власти об этом знали, но ничего не делали, поэтому это вы создали условия для того, чтобы сейчас нам приходилось их ликвидировать», – объяснил политолог Ковтуну.

«Доблестное ФСБ уже пять лет хозяйничает в Крыму, и вы за пять лет не вычистили террористов!» – попытался нахамить украинец.

«Вот, вы, я знаю, большой поклонник американской демократии и американской мощи. А сколько лет американцы воюют в Афганистане? Они вычистили там Талибан или нет? ИГИЛ вычистили? Сколько лет прошло?» – парировал Михеев.

«Там сложная ситуация. Много», – стушевавшись, бормотал Вячеслав Ковтун.