Гагаузия хочет открыть представительство в России. Власти Молдовы препятствуют
Гагаузия намерена открыть своё представительство в Москве.
Такую инициативу высказала башкан автономии Евгения Гуцул в интервью РИА Новости.
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«Пока сложно назвать точные сроки, в связи с откровенным саботажем нашей деятельности Кишиневом реализация данного проекта займёт чуть дольше времени, чем планировалось. Тем не менее, обоюдное желание сотрудничать есть, а значит, мы обязательно откроем наше представительство», — уверена глава Гагаузии.
Впрочем, министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ поспешило опровергнуть эту инициативу.
«Гагаузия входит в состав Молдовы, а у нашей страны уже есть дипломатическое представительство в России. Поскольку Гагаузия не является субъектом международного права, она не может открывать официальные или дипломатические представительства в других странах», — цитирует официальный ответ МИДЕИ портал newsmaker.md.
В ведомстве добавили, что схожие заявления звучат не впервые. Данную инициативу выдвигала и предыдущая башкан Гагаузии Ирина Влах, однако «на практике их реализовать невозможно».
«Подобные попытки предпринимали и в 2015 году, когда госпожа Влах вступила в должность. Но, поскольку подобные идеи не соответствуют национальному законодательству, их не реализовали», — сказали в министерстве.
Заявления прозвучали на фоне дипломатического скандала, в ходе которого прозападные марионеточные власти Молдовы вынудили 45 российских дипломатических работников покинуть страну. Этот шаг официального Кишинёва вызвал возмущение как среди молдавской оппозиции, так и в регионах Молдовы, настроенных дружественно в отношении России, в частности в Гагаузии.
Отметим, что на территории России функционируют организации соотечественников из Гагаузии, например, Союз гагаузов, входящий в Федеральную национально-культурную автономию молдаван России.
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