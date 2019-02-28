Гайдук: Украина должна обложить Крым крылатыми ракетами

28.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Украина должна закупить и развернуть в Черном море крылатые ракеты.

Об этом в эфире Радио НВ заявил бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавинатора».

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«Приоритетом является крылатое оружие с дальностью использования до 300 километров. Это фактор сдерживания. Мы должны четко сказать: если мы сами не можем создать национальное ударное оружие, мы должны закупить его за границей и развернуть», – сказал Гайдук.

По его словам, пока Украина тотально проигрывает на Черном море российскому флоту.

«Цифры тотального вооружения Черноморского флота показывают, что в 2014 году ракет не было ни у Украины, ни у РФ. Прошло пять лет, Россия имеет 7 подводных лодок и достаточное количество кораблей-носителей крылатых ракет «Калибр». Суммарное их количество составляет 40. А у Украины их по-прежнему ноль», – сказал Гайдук.

Ранее замдиректора Института мировой политики Николая Белесков заявлял, что украинский флот получит «корабельные противоракетные комплексы наземного базирования» уже в 2020 году.