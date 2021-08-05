Галицкие «союзники» Зеленского доберутся и до него, и до его семьи – экс-глава украинского Интерпола

05.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который, несмотря на обещания, боится тронуть своего предшественника Петра Порошенко, националисты-галичане, с которыми он пытается заигрывать, тронуть Зеленского не побоятся.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший глава украинского офиса Интерпола, экс-депутат Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент интервью Зеленского пропагандистскому телеканалу «Дом», где украинский президент говорил, что те, кто считают Донбасс российским, должны собрать вещи и уехать на территорию РФ.

«Никогда не будет российской территорией, и уезжайте оттуда» – вам вообще как это?» – спросил ведущий.

«Хочется, чтобы он делал правильные шаги, а правильные шаги он задекларировал в своей программе. За эти правильные шаги проголосовало 73% населения. Эти 73% никуда не делись, просто эти 73% убывают с космической скоростью в несколько десятков махов, это сейчас так меряется. В связи с тем, что заявляет Владимир Александрович Зеленский. Меня от этого коробит. Это идеология очень узкого меньшинства – то, о чём когда-то нам говорил основатель украинской державности гетман Скоропадский, что эта вечная галицкая ненависть к России приведет страну к развалу, если эта идеология будет доминирующая», – сказал Куликов. «Владимир Александрович, что вы делаете? Вы совершаете фатальную ошибку. Если Петра Алексеевича вы боитесь тронуть, то эти ваши «союзники», они вас тронут, они догонят вас, ваших родителей, вашу семью. Владимир Александрович, пора проснуться, остановиться, а точнее не остановиться, а пойти по своим обязательствам», – призвал бывший депутат.