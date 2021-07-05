05.07.2021, Тбилиси, Леван Лежава
 
Авторская колонка, Грузия, Дзен, ЛГБТ, Политика, Россия, Скандал
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Гей-парад обернулся побоищем: В Тбилиси срывают флаги ЕС

Над столицей Грузии продолжает полыхать пламя политических страстей. Причиной эмоционального всплеска стало сообщение о...

Над столицей Грузии продолжает полыхать пламя политических страстей. Причиной эмоционального всплеска стало сообщение о том, что представители ЛГБТ-сообщества планируют 5 июля устроить шествие на центральном проспекте грузинской столицы, носящем имя Шота Руставели.

Разумеется, подобное событие в христианской стране уже вызвало бурю эмоций среди разных слоев населения. С раннего утра члены ультраконсервативных движений, представители Грузинской православной церкви собрались у здания законодательного органа республики, призывая жителей страны не допустить проведение марша, который неприемлем для грузинской общественности.

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Ситуация вышла из под контроля

Представители оппозиционной партии «Европейская Грузия», которые ранее декларировали о целесообразности проведения так называемого «марша достоинства», оказались первыми, кто попал под раздачу грузинских ультранационалистов. Радикалы забросали оппозиционеров бутылками, палками, яйцами, прогнав их с территории, которая прилегает к зданию парламента.



Под раздачу попали и представители СМИ. Молодые люди, а, если называть вещи своими именами, беснующая толпа обрушилась на журналистов и операторов. Пострадали сотрудники 5 телеканалов, 3 печатных СМИ, 2 журналистов радиовещания. Речь идет о 20 представителях СМИ.

Демонстранты забросали их камнями, поломали аппаратуру, нанесли увечья. Пострадавших вывозили на каретах скорой помощи, доставляя в районные больницы.

Сегодня о нападении на журналистов сообщают практически все грузинские СМИ.

Реакция властей

Позиция властей оставляет желать лучшего.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что проведение «марша достоинства» в центре Тбилиси сегодня является нецелесообразным.

Однако глава грузинского кабмина предложил участникам флешмоба альтернативные места для проведения акции.

«У нас многовековая история, как у одного из самых древних народов, где у нас есть многочисленные примеры сосуществования, и ни один из представителей нашей нации, будь люди, отличающиеся по религиозным или каким-либо другим знаком, никогда не сталкивался с проблемой. Следовательно, я хочу сказать, что даже сегодня люди, которые протестуют, выражают свою позицию и хотят проводить определенные марши, это их право, естественно, мы понимаем это как данность и понимаем их желания, это их конституционное право», – сказал Гарибашвили.

Не хотим Ваш в Евросоюз

Пока грузинский премьер пытался усидеть на двух стульях дабы угодить и демонстрантам, и представителям ЛГБТ-сообщества, то ультранационалисты (оценив весьма щепетильные слова премьера) спустили флаг Евросоюза, который развевался на здании парламента Грузии, заменив его на флаг с грузинским крестом.

Взвесив все за и против, представители ЛГБТ наконец-то сказали свое веское слово.

«От имени «Тбилиси Прайд» заявляем, что марш достоинства сегодня не состоится. Власти не только не обеспечили безопасность квир-общины и наших сторонников, но и активными действиями помешали нам воспользоваться нашим правом на собрание. Мы не можем выйти на улицы, полные насильников, поддерживаемых властями, патриархией и ставить под угрозу жизни людей! Мы хотим четко сказать нашим сторонникам, что борьба за достоинство продолжится, это необратимый процесс!», – говорится в распространенной информации.

В заключении хотелось бы сказать, что сегодня грузинское общество в какой-то степени разделилось надвое. Часть считает, что запрет на проведение «Недели Прайда» и расправа над представителями ЛГБТ-сообщества является признаком того, что Грузия уходит в мрачное средневековье.

Другая часть требует уважать культуру и традиции грузинского государства, запретив данные флешмобы. В любом случае откровенная гомофобия вряд ли будет способствовать дальнейшей интеграции Грузии в европейское сообщество.

Да и нужна ли эта европейская интеграция Грузии вообще, если там приветствуются такие «ценности».

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