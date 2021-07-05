Гей-парад обернулся побоищем: В Тбилиси срывают флаги ЕС

05.07.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Над столицей Грузии продолжает полыхать пламя политических страстей. Причиной эмоционального всплеска стало сообщение о том, что представители ЛГБТ-сообщества планируют 5 июля устроить шествие на центральном проспекте грузинской столицы, носящем имя Шота Руставели.

Разумеется, подобное событие в христианской стране уже вызвало бурю эмоций среди разных слоев населения. С раннего утра члены ультраконсервативных движений, представители Грузинской православной церкви собрались у здания законодательного органа республики, призывая жителей страны не допустить проведение марша, который неприемлем для грузинской общественности.

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Ситуация вышла из под контроля

Представители оппозиционной партии «Европейская Грузия», которые ранее декларировали о целесообразности проведения так называемого «марша достоинства», оказались первыми, кто попал под раздачу грузинских ультранационалистов. Радикалы забросали оппозиционеров бутылками, палками, яйцами, прогнав их с территории, которая прилегает к зданию парламента.

Под раздачу попали и представители СМИ. Молодые люди, а, если называть вещи своими именами, беснующая толпа обрушилась на журналистов и операторов. Пострадали сотрудники 5 телеканалов, 3 печатных СМИ, 2 журналистов радиовещания. Речь идет о 20 представителях СМИ.

Демонстранты забросали их камнями, поломали аппаратуру, нанесли увечья. Пострадавших вывозили на каретах скорой помощи, доставляя в районные больницы.

Сегодня о нападении на журналистов сообщают практически все грузинские СМИ.

Реакция властей

Позиция властей оставляет желать лучшего.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что проведение «марша достоинства» в центре Тбилиси сегодня является нецелесообразным.

Однако глава грузинского кабмина предложил участникам флешмоба альтернативные места для проведения акции.

«У нас многовековая история, как у одного из самых древних народов, где у нас есть многочисленные примеры сосуществования, и ни один из представителей нашей нации, будь люди, отличающиеся по религиозным или каким-либо другим знаком, никогда не сталкивался с проблемой. Следовательно, я хочу сказать, что даже сегодня люди, которые протестуют, выражают свою позицию и хотят проводить определенные марши, это их право, естественно, мы понимаем это как данность и понимаем их желания, это их конституционное право», – сказал Гарибашвили.

Не хотим Ваш в Евросоюз

Пока грузинский премьер пытался усидеть на двух стульях дабы угодить и демонстрантам, и представителям ЛГБТ-сообщества, то ультранационалисты (оценив весьма щепетильные слова премьера) спустили флаг Евросоюза, который развевался на здании парламента Грузии, заменив его на флаг с грузинским крестом.

Взвесив все за и против, представители ЛГБТ наконец-то сказали свое веское слово.

«От имени «Тбилиси Прайд» заявляем, что марш достоинства сегодня не состоится. Власти не только не обеспечили безопасность квир-общины и наших сторонников, но и активными действиями помешали нам воспользоваться нашим правом на собрание. Мы не можем выйти на улицы, полные насильников, поддерживаемых властями, патриархией и ставить под угрозу жизни людей! Мы хотим четко сказать нашим сторонникам, что борьба за достоинство продолжится, это необратимый процесс!», – говорится в распространенной информации.

В заключении хотелось бы сказать, что сегодня грузинское общество в какой-то степени разделилось надвое. Часть считает, что запрет на проведение «Недели Прайда» и расправа над представителями ЛГБТ-сообщества является признаком того, что Грузия уходит в мрачное средневековье.

Другая часть требует уважать культуру и традиции грузинского государства, запретив данные флешмобы. В любом случае откровенная гомофобия вряд ли будет способствовать дальнейшей интеграции Грузии в европейское сообщество.

Да и нужна ли эта европейская интеграция Грузии вообще, если там приветствуются такие «ценности».