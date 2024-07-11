Генерал Кривонос: F-16 помогут, но Севастополя нам не видать

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Получение истребителей F-16 в целом улучшит ситуацию, однако эффекта сверхоружия от этих самолётов ждать не стоит.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас уже были ошибки, когда мы от какого-то оружия ждали эффект вундерваффе, однако за это же время русские довольно быстро находили определённое противодействие. Так было с «Хаймарсами», с танками, БМП. Потому… это улучшит ситуацию, но надо понимать, что в это же время русские эффективно, целеустремлённо работали в направлении обработки вопросов нахождения тактики противодействия этим самолётам, активного использования новых комплексов РЭБ. К сожалению, Россия лучшая в мире уже длительное время – что касается разработки и выпуска комплексов РЭБ. Ситуация будет значительно лучшей, но не подумайте, что мы уже к началу сентября дойдём до Севастополя, как некоторые думают», – сказал Кривонос.

Он призвал готовить не только инфраструктуру и безопасность к прибытию F-16, но и давать украинцам с детства навыки технического английского языка.

«Задание номер один – то, что я говорил ещё с весны 2022 года, это защита нашей аэродромной сети, защита системы логистики по обеспечению активных действий этих самолётов. Плюс, самолёты самолётами, но на каждый самолёт в минимальном расчёте должно быть два пилота. Лучше – три, хорошо, если четыре. Поэтому владение навыками технического английского языка, что касается авиации – задание номер один. И с точки зрения власти я бы даже сейчас на уровне детских игр запустил такие обучающие моменты, чтобы уже даже дети разбирались в авиационном сленге. Мы же не уверены, что война закончится в этом году или следующем. Поэтому мы должны готовить население Украины к участию в этой долгосрочной изнурительной войне», – призвал укро-генерал.