31.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Минский процесс, Украина
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Генерал СБУ: Крымский сценарий в Донбассе будет запущен до Нового года


До конца 2020 года киевская власть окончательно признает Минские соглашения невыполнимыми и отрежет Донбасс от Украины по крымскому сценарию.

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет горячая осень, скорее всего, до конца года определится то, что Минский процесс реализовать невозможно, и нынешней власти придётся переходить к «плану Б», – а вот как отнесётся к этому Россия – неизвестно.

Я вам скажу, что это за «план Б» – отрезать Донбасс по принципу Крыма, другого выхода нет. Покажите мне персону, которая будет силовым методом освобождать Донбасс», – сказал генерал.

Вовк уверен, что Киев отделится от Донбасса полноценной границей.


«Отрезать Донбасс – это значит ставить административную границу, пограничников, таможенников. Так же, как в Крыму. Мы же говорим, что «Крым наш», но там никто не воюет, там не погибают люди на границе, там нет обстрелов. Так и тут «Донбасс наш», но сегодня «ребята, поживите с Россией». Другого варианта у нас нет», – признал генерал.

Накануне политолог Семён Уралов пояснял, что выход первого президента Украины Леонида Кучмы из переговорной группы по Донбассу – первая ласточка того, что «спектакль с Минскими соглашениями» подходит к финалу.

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