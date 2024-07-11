Экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос подтвердил появившуюся ранее информацию о возможной подготовке режимом Зеленского замаскированных взлётных полос для приёма обещанных НАТО самолётов F-16.

Об этом он заявил на канале «Фабрика новостей», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас месяц назад гуляла информация о дополнительно выделенной огромной сумме денег на ремонт дорог в прифронтовых полосах – если их не будут воровать, это хорошо, это очень полезно. Но между тем, все украинские дороги, все автострады должны быть подготовлены по системе, как это, например, существует в той же Швеции.

Шведские автодороги – это сплошной шведский аэродром. Достаточно непросто выявить и попасть, потому что на каждом участке в 50 километров есть площадки для ожидания, площадки для приземления», – сказал Кривонос.