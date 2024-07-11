Генерал ВСУ призвал превратить украинские дороги в один сплошной аэродром для F-16
Экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос подтвердил появившуюся ранее информацию о возможной подготовке режимом Зеленского замаскированных взлётных полос для приёма обещанных НАТО самолётов F-16.
Об этом он заявил на канале «Фабрика новостей», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас месяц назад гуляла информация о дополнительно выделенной огромной сумме денег на ремонт дорог в прифронтовых полосах – если их не будут воровать, это хорошо, это очень полезно. Но между тем, все украинские дороги, все автострады должны быть подготовлены по системе, как это, например, существует в той же Швеции.
Шведские автодороги – это сплошной шведский аэродром. Достаточно непросто выявить и попасть, потому что на каждом участке в 50 километров есть площадки для ожидания, площадки для приземления», – сказал Кривонос.
Он призвал то же самое сделать на Украине.
«Тогда врагу будет значительно сложнее наносить удары, потому что мы видим даже за последний месяц, как он целенаправленно бил по нашим аэродромам в Миргороде, Кривом Роге, Днепре, Староконстантинове. Поэтому, чтобы уменьшить его возможности, мы должны расширить свои логистические возможности и сделать украинские дороги как сплошной аэродром», – засуетился укро-генерал.
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