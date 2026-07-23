Генерал ВСУ требует, чтобы Федоровым занялась СБУ

Игорь Шкапа.  
23.07.2026 13:32
  (Мск) , Киев
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У СБУ есть все необходимые поводы, чтобы заняться экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым, который «расшатывает обстановку» в военное время, а во время работы в правительстве обогащался на заказах для приближённых фирм.

Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Отвечая на вопрос о «картонном майдане», в ходе которого требовали сохранить на должности Федорова, генерал заметил, что «политическая верхушка в тесном взаимодействии со своими друзьями олигархами умело манипулирует украинским обществом», рассказывая, мол, «какой у нас шикарный министр обороны».

«Я надеюсь, что СБУ, НАБУ и ГБР все же расскажут реалии сотрудничества господина Федорова со своими бизнес-партнерами, что касается обеспечения потребностей армии, и по какой ценовой политике», – сказал Кривонос.

По его мнению, людьми умело манипулировали. Кривонос сомневается, что Федорова вернут на прежнюю должность.

«С учетом того, что сам Федоров лично пошел против президента и против руководства страны своими выступлениями, расшатывал ситуацию в стране, я не думаю, что это произойдет. Если власть все же вынесет в целом реальные факты деятельности министра обороны, то украинский народ может ожидать большое разочарование», – резюмировал Кривонос.

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