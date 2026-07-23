Репутационный удар. Имидж «военного лидера» рухнул
История с отставкой главкома ВСУ Александра Сырского под нажимом «картонного майдана» серьезно ослабляет позиции кокаиниста Зеленского, который долгое время выстраивал имидж военного лидера.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для человека, который выстраивает из себя весь такой образ военного лидера, – это репутационный удар. Получается, что не он управляет армией, а армия и улица управляет им.
Не случайно он два дня или три дня подряд проводил встречи с командующими родов и видов войск, с командирами бригад, корпусов, со всякими медийными «Редисами»: показать, что решение вроде как принимает не он, а военная среда», – напомнил Коц.
«Зеленский показывает, что боится брать на себя единоличную ответственность за кадровое решение такого уровня, и ищет какое-то коллективное прикрытие, что само по себе читается, как неуверенность в собственной власти…
Уже такой Дамоклов меч зависает над самим Зеленским. Зеленский оказался перед выбором без хорошего решения, и каждый из вариантов работает на подрыв его опор», – добавил военкор.
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