Германия продолжит бесплатно пользоваться захваченным НПЗ «Роснефти»

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Федеральный административный суд Германии в Лейпциге 14 марта отклонил иск «Роснефти» против решения властей ФРГ о де-факто конфискации принадлежащего российской компании нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) PCK Schwedt.

Хотя формально «Роснефть» остаётся собственником НПЗ, однако контролирует его деятельность Федеральное сетевое агентство Германии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Немецкий суд назвал достаточными предоставленные властями доказательства того, что в сентябре 2022 года, когда федеральное правительство Германии приняло решение о введении внешнего управления дочерними компаниями «Роснефти», существовала «конкретная угроза» недополучения ими нефти.

«Это хорошая новость для безопасности поставок и будущего PCK Schwedt. Безопасность поставок является главным приоритетом и, следовательно, руководящим принципом», – так прокомментировал решение суда министр экономики Германии Роберт Хабек.

Его ведомство после решения суда, которое не подлежит обжалованию, заявило, что планирует продлить ещё на шесть месяцев внешнее управление дочерними компаниями «Роснефти» в Германии, срок которого истекает 15 марта.

Напомним, в сентябре 2022 года правительство Германии в соответствии с законом об энергетической безопасности передало немецкое подразделение «Роснефти» Rosneft Deutschland под опеку Федерального сетевого агентства. Так Берлин фактически получил контрольный пакет акций нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt, совладельцами которого также являются компании Shell и Eni. Впоследствии «Роснефть» подала жалобу на правительство Германии за это решение.

Внешнее управление предоставляет Германии право голоса при принятии решений относительно деятельности предприятий, но позволяет не платить за них компенсацию, как в случае с национализацией.

Формально об экспроприации НПЗ речь не идет, и «Роснефть» остается его законным владельцем. Однако Германия пользуется имуществом бесплатно, то есть фактически речь идёт о конфискации.

При этом заявления министра экономики ФРГ о «безопасности поставок» звучат издевательски.

Дело в том, что Польша, которая обещала в ответ на захват НПЗ поставлять на него нефть через свой терминал в Гданьске, свои обязательства не выполняет, и PCK Schwedt ныне загружен на 50-55%. А поскольку традиционно поставлял 90% бензина, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей и мазута, используемых в столице Германии, то в Берлине возник дефицит топлива.

Как сообщал «ПолитНавигатор», польский концерн PKN Orlen, владеющий сетью заправочных станций в Германии, в прошлом году выразил заинтересованность в приобретении доли в PCK Schwedt.