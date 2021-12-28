Глава Крыма просит Путина помочь вернуть скифское золото

28.12.2021  13:58 (Мск), Симферополь,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Политика, Россия


Россия должна подключится к вопросу возвращения коллекции драгоценностей из Крыма под общим названием «Скифское золото» из Нидерландов.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна подключится к вопросу возвращения коллекции драгоценностей из Крыма под общим названием «Скифское...

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По словам Аксенова, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключиться к решению проблемы.

«Я по этому вопросу обращался к главе государства, попросил включить в том числе и представителей генеральной прокуратуры в этот процесс в части формирования способа защиты. Подготовил письма и все отправил в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции в части обоснования позиции о том, что, на мой взгляд, необходимо войти, чтобы именно стороной по делу было российское государство, а не крымские музеи… С точки зрения веса, участие российского государства статус должно этого суда поднять, в том числе для представителей судебных властей, которые это дело слушают», – заявил Аксенов.

Напомним, ранее Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото из крымского музея украинской собственностью.

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