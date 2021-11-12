Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
12.11.2021 12:11
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Украина
Просмотров:

Глава Тернопольского облсовета потребовал ввести военное положение на границе с Белоруссией

Новости УкраиныУкраинской власти пора объявить режим чрезвычайного и военного положения на границе с Белоруссией, иначе...

Украинской власти пора объявить режим чрезвычайного и военного положения на границе с Белоруссией, иначе мигранты сметут Украину.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил глава Тернопольского облсовета, экс-депутат Верховной рады и член ВО «Свобода» Михаил Головко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Головко, кроме того, власть должна объявить срочные сборы Нацгвардии.

«Немедленно созывать заседание СНБО, объявлять эту территорию белорусской границы, вообще вводить чрезвычайное положение и военное положение, объявлять сборы Национальной гвардии. Удержание нашего государства сегодня в наших руках. Если мы этого не сделаем, эти мигранты сметут нас», – сказал политик.

«И уже заявления европейских политиков, которые сдались сегодня Путину, ведут с ним договоренности, запускают «Северный поток» – Франция, Германия. Что ему может сделать эта Германия?», – заявил Головко.

Напомним, ранее депутат Бундестага Нильс Шмид предложил создать на Украине лагеря временного пребывания беженцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть