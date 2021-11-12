Глава Тернопольского облсовета потребовал ввести военное положение на границе с Белоруссией

Новости Украины

Украинской власти пора объявить режим чрезвычайного и военного положения на границе с Белоруссией, иначе мигранты сметут Украину.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил глава Тернопольского облсовета, экс-депутат Верховной рады и член ВО «Свобода» Михаил Головко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Головко, кроме того, власть должна объявить срочные сборы Нацгвардии.

«Немедленно созывать заседание СНБО, объявлять эту территорию белорусской границы, вообще вводить чрезвычайное положение и военное положение, объявлять сборы Национальной гвардии. Удержание нашего государства сегодня в наших руках. Если мы этого не сделаем, эти мигранты сметут нас», – сказал политик.

«И уже заявления европейских политиков, которые сдались сегодня Путину, ведут с ним договоренности, запускают «Северный поток» – Франция, Германия. Что ему может сделать эта Германия?», – заявил Головко.

Напомним, ранее депутат Бундестага Нильс Шмид предложил создать на Украине лагеря временного пребывания беженцев.