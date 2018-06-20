20.06.2018, Киев, Максим Карпенко

686 просмотров

Главарь ОУН потребовал лишить льгот “оккупантов Афганистана”

Украинские националисты отказывают ветеранам Афганистана и воинам-интернационалистам в праве на льготы. Ветеранами они считают только тех, кто участвует в карательной операции на Донбассе, а все остальные, мол – советские оккупанты.

Об этом в своем блоге заявил главарь запрещенной в РФ ОУН Богдан Червак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По словам националиста, если афганцы хотят что-то требовать, как на вчерашней акции, то они должны стоять под посольством Российской Федерации в Киеве.

«Так называемые «афганцы», или «воины-интернационалисты» штурмовали ВР. На штурм шли под красными флагами, били и унижали нацгвардейцев. Требование одно – дайте льготы. Они убеждены, что Украина им должна платить только за то, что в свое время в составе советской оккупационной армии они зашли в Афганистан, чтобы установить там коммунистический режим”, – пишет Червак.

По его словам, многих «афганцев» не было под ВР.

“Скажем, мой ОУНовский собрат, «афганец» Борис Гончар сейчас воюет в Донбассе. Когда узнал о шабаш под ВР, всегда сдержанный и взвешенный, почти выругался. Надо откровенно сказать «воинам-интернационалистам» – Украина не обязана оплачивать имперские авантюры Кремля. Для Украины участники боевых действий, это все, кто воевал и воюет с Москвой в Донбассе, отстаивает честь нации и независимость Украины. Но, когда хочется пикетировать и штурмовать, то пожалуйста, объект всем известен – посольство РФ в Киеве. Русские гордятся тем, что унаследовали СССР, пусть и расплачиваются за кровь, обиды, беду и горе, которые принесли туда, где шел московский сапог», – заявил Червак.