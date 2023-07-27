Главе правительства Черногории угрожают снайпером

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович начал получать в социальных сетях угрозы после ареста главного силовика при бывшем диктаторе страны.

Кроме того, местные СМИ сообщили о покушении на убийство некоего «высокопоставленного полицейского функционера».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», угрозы через социальные сети премьер-министр Черногории, этнический албанец Дритан Абазович начал получать в соцсетях, когда инициировал расследование в отношении представителей силового блока экс-диктатора страны Мило Джукановича.

«Остерегайся снайпера, Дритан», – написал в социальной сети Тик-Ток главе черногорского правительства некий пользователь под ником «Роки».

Одновременно ряд медиа сообщили о покушении на убийство некого «высокого полицейского функционера». Официально эта информация не была ни подтверждена, ни опровергнута.

«Меня не напугать! Крупных зверей еще предстоит поймать. Это только одна из серии угроз, потому что, если бы я о каждой докладывал Специальному государственному прокурору, он и его сотрудники ничем другим заниматься бы не смогли. Идем дальше!», – прокомментировал ситуацию сам Абазович.

Обстановка в Черногории обострилась после того, как по запросу Специальной государственной прокуратуры был арестован правая рука бывшего диктатора Черногории Мило Джукановича и бывший начальник Управления полиции Черногории Веселин Вельович. Тот был единственным гражданином страны, кто занимал этот пост дважды – с 2007 по 2011 годы , а затем с 2018 по 2020 годы.

Сейчас Вельович обвиняется в создании преступного сообщества, злоупотреблении служебным положением и контрабанде. Он стоял за противоправными силовыми акциями, направленными против Сербской православной церкви и разгромом просербской и пророссийской оппозиции во время сфабрикованного дела о «государственном перевороте».

Как это часто бывает с западными ставленниками, кураторы дают добро на смену наиболее одиозных и коррупционных лиц, таких как Шеварднадзе, Саакашвили, Норьега, Мубарак, Тачи на более исполнительных и эффективных менеджеров, не имеющих за собой криминального бэкграунда.

Вот и нынешнее прозападное, по сути, антироссийское, руководство Черногории намного менее токсично во внутренней политике, чем авторитарный режим Мило Джукановича.