Главред “Эха Москвы”: если бы война на Донбассе была не гражданской, она бы давно закончилась

30.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Цифры и факты говорят о том, что на территории Донбасса мы видим элементы гражданской войны.

Такое мнение в ходе встречи со слушателями высказал главный редактор входяшкй в холдинг “Газпром-медиа” радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я говорил о том, что на территории Донецкой и Луганской областей мы видим элементы гражданской войны, на меня накинулись со всех сторон. Я привёл один факт, цифры не обманешь, когда началась война, 700 тысяч человек бежало на территорию России и миллион двести тысяч в другие регионы Украины. Сколько людей воюет, сколько существует конкретно военнослужащих? 34 тысячи человек, судя по финансовым отчётам Донецкой и Луганской республик находятся в вооружённых силах этих самопровозглашённых республик. Сколько из них ряженных военных? Понимаете.

Когда мы говорили про одесскую трагедию и русский след, да, возможно, там российский след, но сколько там погибло людей? По-моему тридцать. Сколько граждан Украины погибло? Все погибшие были гражданами Украины. Это факт», – заявил Венедиктов.

«Знаете, это всё равно, как мы говорили, никакой гражданской войны в 1918 году не было, а была иностранная интервенция. Оттуда американцы-англичане, оттуда немцы, а на Востоке – японцы. Если б оно было так, она давно бы кончилась», – добавил Венедиктов.