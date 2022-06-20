Горбачев: Удары по вышкам «Черноморнефтегаза» должны стать поворотным моментом СВО

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Новости Украины

Удары по гражданской инфраструктуре, наподобие тех, что сегодня были нанесены по вышкам «Черноморнефтегаза» со стороны ВСУ, приведут к тому, что российская армия задействует больший спектр средств поражения и будет бить по аналогичным объектам на Украину.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Института стран СНГ капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.

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По мнению Горбачева, участившиеся удары со стороны Украины в последние дни, а также сегодняшний инцидент, должны стать поворотным моментом в спецоперации.

«Этот инцидент, если не должен стать переворотным, то, по крайней мере, рубежным. Удары по вышкам «Черноморнефтегаза» выходят за рамки ограниченных боевых действий, ведь в спецоперации мы ведем речь не о тех масштабах и методах ведения войны, средствах поражения, охвата территории и тому подобное. Спланированный удар по гражданскому объекту с украинской стороны выходит за рамки правил, гласных и негласных, но и за рамки человечности, потому что там находились люди, которые не имели никакого отношения к ведению боевых действий с российской стороны. Я полагаю, с учетом того, что идет применение средств и методов с нашей стороны, по меньшей мере, по нарастающей. Я думаю, что подобные действия со стороны Киева приведут к тому, что мы усилим и огневое воздействие, будем наносить удары по объектам другой классификации, попадающие под центры принятия решений, военного управления и так далее. Не готов сказать, будет ли нанесен удар по улице Владимирской в Киеве или по Банковой, по Грушевского, но «ответка» с нашей стороны должна быть зримая, четкая и ощутимая. Тем более, что за последние дни произошло несколько событий, которые свидетельствуют о том, что Киев стремится сконцентрировать усилия на обеспечении контроля над сухопутьем и морской акваторией северо-запада, приходят сообщения о тотальной зачистке в Одессе тех, кто не согласен с киевским режимом. Киев стремится обеспечить контроль над этой территорией и пользуется тем, что пока эта земля не находится под нашим контролем», – заявил Горбачев.