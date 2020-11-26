Госдуму призывают определить новую дату начала Второй мировой войны

26.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Дата начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года была навязана Западом, который пытается привязать крупнейшую катастрофу XX века к секретному договору Молотова-Риббентропа. В реальности же агрессия гитлеровской Германии против Чехословакии началась еще в марте того же года – впоследствии т.н. Мюнхенского сговора. Поэтому России следует отказаться от невыгодной для себя исторической трактовки и принять соответствующее решение Госдумы.

Об этом в Москве на конференции «Фальсификация истории Второй мировой войны за рубежом» заявил Олег Неменский, кандидат исторических наук (КИН), ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ошибка, которую мы наследуем от советской исторической политики – это признание датой начала войны 1-е сентября. Мы на это согласились, хотя это западная точка зрения.

На деле война Германии за подчинение этнически не немецких территорий была начата раньше 1-го сентября 39-го года. Она переросла в стадию мировой войны гораздо позже. Если уж выбирать отправную точку начала войны в Европе, то это, несомненно, 15 марта 39-го года, когда Германия оккупировала Чехию.

Напомню, что оккупация Чехии не была одобрена на Мюнхенской конференции, там речь шла только о Судетах. Но, конечно, если начинать войну с 15-го марта, то нельзя проигнорировать тот факт, что именно на Мюнхенской конференции было дано международное «добро» Германии на нарушение границ Чехословакии. А дальше уж просто немцы, что называется, не смогли остановиться…

Привязка начала войны к 1-му сентября – чисто политическая и антироссийская по своей логике, потому что она актуализирует именно события пакта Молотова-Риббентропа, а не те другие события, которые на самом деле привели к началу войны.

Если уж мы сейчас официально, на уровне Госдумы перенесли дату окончания Второй мировой войны со 2-го сентября на 3-е, то почему мы не можем поставить вопрос о переносе ее начала?» – заявил Неменский.