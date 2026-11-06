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Власти Молдовы «внезапно» выяснили, что у президента Приднестровья Вадима Красносельского нет молдавского гражданства. Сейчас он находится в Москве, где получал Орден Почета из рук президента РФ Владимира Путина и объявил Приднестровье частью Русского мира.

Казалось бы, для разъяренного Кишинева было бы логично не пускать Красносельского домой. Так они уже поступали со многими россиянами и приднестровцами. Но нет, молдавский премьер-министр Василе Тофан буквально зазывает лидера ПМР.

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«Но мы приняли другое, асимметричное решение. Мы говорим: господин Красносельский, пожалуйста, возвращайтесь в Тирасполь. Если вы так дорожите тем, что сделали или не сделали там, живите в своей так называемой республике», – заявил Тофан на пресс-конференции.

Он уверяет, что Красносельскому грозит только запрет на пользование Кишиневским аэропортом.

«Россия расставляет нам ловушку. Товарищ Красносельский уже запланировал остаться в России. Ему не нужен комфорт в Тирасполе. И нас подталкивают к тому, чтобы он мог приехать и заявить: смотрите, я не возвращаюсь в Молдову, потому что мне не разрешают», – сказал Тофан.

Высказывания молдавского премьера звучат глуповато-задиристо.Не ездит же в Кишинев с середины 2024 года министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьей, мотивируя это принятым парламентом Молдавии «законом о сепаратизме», который, по его мнению, создаёт риск ареста. На этом фоне запрет на пользование аэропортом выглядит даже безобидно.

Но расслабляться не стоит. Разглагольствующий о «капкане Москвы» Тофан может сам готовить ловушку. Бывший генпрокурор Молдовы Александр Стояноглу считает, что Красносельский должен быть задержан сразу по прибытии.

«Прокуроры должны дать оценку. Для этого им необходимо знать все детали, которые могут быть положены в основу соответствующего решения», — заявил Стояногло.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон предупреждает, что репрессии против Красносельского осложнят переговоры по «реинтеграции» Приднестровья. Но собирается ли стремительно милитаризирующийся Кишинев их вести?