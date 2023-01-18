Госсекретарь США: Киев должен добиться успеха на поле боя

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Война России с Украиной, вероятно, «продолжится еще какое-то время», и сейчас настал момент увеличить военную помощь Киеву, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы полны решимости сделать так, чтобы у Украины было все необходимое для успеха на поле боя» – заявил Блинкен 17 января в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Госдепартаменте.

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По его словам, Украина «получила мощную военную поддержку со стороны США, Великобритании и многих других стран».

«Мы продолжаем адаптироваться на этом пути», – сказал глава американской дипломатии.

По мере изменений в ходе специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, продолжил Блинкен, менялась и помощь Запада Киеву. Он добавил, что первые поставки американских вооружений – зенитных ракетных комплексов Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin – были направлены еще за несколько месяцев до начала СВО.

«Если вы посмотрите на всю эту траекторию поставок вооружений – от Stinger, Javelin и до HIMARS, боевых машин пехоты Bradley и комплексов Patriot, – мы постоянно предоставляем Украине то, что ей нужно. И мы делаем это таким образом, чтобы убедиться, что это отвечает тому, что происходит на поле боя, а также с учетом прогнозов, куда происходящее может привести», – заявил госсекретарь США.

По подсчетам Блинкена, Украина на данный момент получила от США «в общей сложности около $25 млрд в виде помощи в области безопасности в течение менее чем одного года».

«Я ожидаю, что в ближайшие дни вы услышите новые объявления о военной помощи Украине», – подчеркнул руководитель американского внешнеполитического ведомства, говоря об очередном заседании западной группы по координации военной помощи Киеву, которое пройдет в ФРГ на авиабазе Рамштайн 20 января.

Энтони Блинкен также заявил, что США признают «суверенное право» каждой страны на решения о поставках танков Украины.

В свою очередь, Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания посылает сигнал президенту России Владимиру Путину, поддерживая украинцев и становясь первой страной, которая согласилась Киеву западные танки, назвав это «моральным императивом».

На это Блинкен сказал, что «мы аплодируем» танковому решению Лондона.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Энтони Блинкен обещал «неустанно работать с G7 и другими партнерами над ремонтом, заменой и защитой энергетической инфраструктуры Украины».