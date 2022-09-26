Говорить на мове в Новороссии должно быть стыдно – российский военкор

26.09.2022  19:03 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Мова, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Все украинское на освобожденных территориях, которые станут частью России, должно быть ликвидировано.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все украинское на освобожденных территориях, которые станут частью России, должно быть ликвидировано. Об этом...

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По словам Стешина, понятие украинства, если Россия хочет добиться реальной победы, должно стать нелицеприятным и вызывать отторжение.

«Чтобы дальше жить, чтобы победить и вернуть Новороссию обратно, и Малороссию в состав России, и жить с ними дальше, должна быть совершенно жесткая чистка и истребление до запаха всех вышиванок, желто-блакитного, чтобы на мове говорить было впадлу. Потому что – этот искусственный язык принес неисчислимые беды нам», – заявил Стешин.

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