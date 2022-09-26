Говорить на мове в Новороссии должно быть стыдно – российский военкор
Все украинское на освобожденных территориях, которые станут частью России, должно быть ликвидировано.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Стешина, понятие украинства, если Россия хочет добиться реальной победы, должно стать нелицеприятным и вызывать отторжение.
«Чтобы дальше жить, чтобы победить и вернуть Новороссию обратно, и Малороссию в состав России, и жить с ними дальше, должна быть совершенно жесткая чистка и истребление до запаха всех вышиванок, желто-блакитного, чтобы на мове говорить было впадлу. Потому что – этот искусственный язык принес неисчислимые беды нам», – заявил Стешин.
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