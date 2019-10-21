Граффити в память о «Мотороле» перенесут в более оживлённое место Донецка

21.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Изображение Героя ДНР Арсена Павлова, известного по позывному «Моторола», ранее планировавшееся на проспекте Гринкевича, будет перенесено в более оживленное место Донецка и увеличится в размерах вдвое.

Об этом сообщают в пресс-службе общественного движения «Донецкая республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение о переносе арт-объекта на проспект Ильича, 40 было принято по просьбе сослуживцев Героя ДНР – военнослужащих из батальона «Спарта», пожелавших, чтобы изображение легендарного комбата видел каждый человек, приезжающий в Донецк.

Работы по нанесению граффити уже начались в это воскресенье силами художников группы «АртТаран», при поддержке Общественного Движения «Донецкая Республика», а также благодаря технической поддержке МЧС. Запланированный срок работ – одна неделя.