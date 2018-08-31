Гражданам РФ закрывают въезд в США

31.08.2018, Москва, Максим Карпенко

На фоне ухудшения отношений с Россией США фактически перестали выдавать визы гражданам РФ.

Об этом заявил генеральный консул Российской Федерации в Хьюстоне Александр Писарев, передает корреспондент «ПолитНавигатор» со ссылкой на «Ридус».

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«Американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи», – отметил Писарев.

В качестве примера дипломат привел случай с недавней гибелью гражданина РФ в штате Юта – родственники не могут прилететь в Штаты за телом погибшего из-за того, что им отказывают в визе.

В прошлом году посольство США В России заявило о решении с 23 августа приостановить выдачу неиммиграционных виз по всей стране.

Также власти США дали официальному Киеву отмашку на дальнейшие репрессии против русских Украины.