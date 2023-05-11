Грузинская оппозиция готовит очередную провокацию в ответ на отмену виз Россией

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Грузинские политики самого высокого ранга демонстрируют умение с непоколебимым выражением лица декларировать абсолютно безнравственную и лицемернуф позицию.

Ярким примером здесь служит президент Грузии Саломе Зурабишвили, воспринявшая в штыки решение президента РФ отменить визовый режим для граждан Грузии и восстановить авиасообщение с этой страной.

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«Нам не нужна отмена виз, ни восстановление полетов пока Россия для всего мира является агрессором, и такой жест оккупанта несвоевременен и неприемлем», – заявила Зурабишвили, назвав, как сообщал «ПолитНавигатор», все это «провокацией».

Только профессионалы могут держаться так гордо в самой неблагоприятной для себя ситуации. Браво французской школе дипломатии! Из всех политиков-камикадзе только мадам Саломе могла так «достойно» выдержать шквал негодования в ее адрес со стороны грузинской общественности, оценивающий решение российской стороны однозначно положительно.

Несмотря на абсолютно проигрышную позицию, противники реализации решения российской стороны засуетились буквально через 20 минут после распространения этой информации. При этом они пытаются не так топорно высказываться, а аргументировать свое негодование опасением о возможном блокировании получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС.

Возможное получение этого статуса обсуждается в Грузии уже год и стало камнем преткновения. Оппозиция ждет того момента, когда ЕС окончательно откажется от предоставления статуса, и планирует выйти на улицы, чтобы свергнуть правительство, мешающее «европейскому счастью».

Характерным на этот счет высказыванием является оценка основателя «Центра стратегического анализа» Георгия Рухадзе, который утверждает, что Грузия окончательно становится союзником России против Украины и Запада и, что никто не примет Грузию в ЕС, если будет авиасообщение с Россией.

Проамериканской платформой, осознающей, что мало кто в Грузии будет противиться отмене визового режима с Россией, моментально была организована акции протеста у входа парламента Грузии, где были задействованы мигранты из России и Украины.

Но будьте уверены, завтра и послезавтра акции будут организованы провокаторами, подкормленными со стороны западных фондов, которые вновь вылезут из всех щелей, как это было в начале марта, когда оболваненная студенческая молодежь штурмом пошла на парламент.

Дело в том, что отмена визового режима и восстановление прямых авиасообщении повлечет за собой очень много положительных процессов, улучшающих отношения между двумя странами, в том числе и на горизонтальном уровне. Все помнят времена, когда из России в Грузию ежегодно приезжали сотни тысяч туристов (до двух миллионов), что означало восстановление теплых отношений между простыми людьми и создание весьма положительной атмосферы в обеих странах.

Кстати, это были в том числе и времена правления Саакашвили, который в одностороннем порядке отменил визовый режим для российских граждан, что произошло после военного столкновения 08.08.08!

Такого потепления отношений между людьми, да еще и с перспективой большей стимуляции экономических и культурных отношений между РФ и Грузией никак не могут допустить американцы, жаждущие превратить Грузию в «анти-Рроссию» и открыть второй фронт на Южном Кавказе.

Вот как оценивает депутат Госдумы Сергей Гаврилов решение российской стороны.

«Этого хотели тысячи грузин, ведь это способствует расширению туристических контактов и молодежных обменов, упрощению торговых процедур, разблокировке ряда инвестиционных проектов, реализация которых соединит Россию и Грузию в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг» и укрепит сети евразийских инфраструктурных коридоров», – говорит политик.

И Гаврилов, против которого в 2019 году проамериканская грузинская оппозиция устроила громкую и позорную провокацию, раскрывает вполне реальные перспективы положительного прорыва в непростых отношениях между двумя странами.

Напомним читателю, что именно после визита Гаврилова в грузинский парламент в 2019 году и устроенной против него провокации Москва отменила прямые авиасообщения с Грузией. Тогда оппозицией была предпринята очень опасная попытка штурма парламента и силового переворота.

Грузинская власть спокойно оценивает решение Москвы и заявляет, что не собирается наказывать своих граждан из-за опасения провокаций со стороны деструктивных политических сил.

А Зурабишвили можно поздравить. Женщина, которую власти еле протащили в президенты включением всех административных ресурсов, теперь стала идеологическим и, может быть, даже духовным предводителем прозападной радикальной оппозиции. Более того, она может на практике стать объединяющей фигурой для погрузившегося в противоречия вышеуказанного бомонда.

Развязка наступит скоро – по нашим данным, первый авиарейс Москва-Тбилиси назначен на 15 мая.