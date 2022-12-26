ГУР Украины: Мы зайдем в Крым с оружием в руках

26.12.2022  10:57 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


В последнее время Россия предпринимала несколько попыток наступления, но они закончились безрезультатно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу LIGA.net заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В последнее время Россия предпринимала несколько попыток наступления, но они закончились безрезультатно. Об этом,...

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«Коренного изменения ситуации [на фронте] в ближайший период не ожидается. Для этого есть ряд объективных причин. Россия находится сейчас в тупике, и единственное место, где она еще «пытается пытаться» наступать – это Бахмут. Особых успехов на этом направлении не имеют. С августа постоянно говорят, что Бахмут почти захвачен. Как видите, уже конец декабря.

Единственное, где они кроме этого пробуют концентрировать свои силы, – чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья. Но мы не видим реальной возможности чего-то добиться. Русские уже предпринимали несколько попыток небольших локальных наступлений. Все они были обнаружены заранее и закончились для них ничем», – сказал Буданов.

Журналисты поинтересовались его мнением относительно звучащих на Западе предостережений о нежелательности наступления ВСУ на Крым.

«Мне не интересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа. У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории. Украина – страна, признанная в границах 1991 года. Кто с этим не согласен – не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН.

Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках», – подчеркнул глава ГУР.

Отвечая на вопрос, куда посоветовал бы поехать на море в отпуск летом 2023 года, заявил:

«Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов».

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