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01.03.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Крым, Россия, Украина, Экономика
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И рыбку съесть, и «Норд» захватить: Украина подписала новое соглашение с РФ по Азову

Россия согласилась с полученным из Украины документом – соглашением по квоту на вылов рыбы в Азовском море, которое пришлось отправлять из Киева по почте после того, как украинские националисты и меджлисовцы сорвали переговоры с представителями «страны-агрессора».

Киев был вынужден без шума пойти на согласование документа в РФ, ведь в противном случае украинские моряки на Азове могли задерживаться российскими силовиками как браконьеры.

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Пресс-служба Росрыболовства сообщила о распределении квот – по некоторым позициям преимущество имеет украинская сторона.

Например, между РФ и Украиной квоты на вылов  сельди распределились так – 256 тонн и 64 тонны, тарани – 440 тонн и 110 тонн, а вот бычка –  6 тыс. тонн и 9 тыс. тонн соответственно.

Такое распределение поясняется тем, что в РФ бычок традиционно не востребован в таком объеме, как у украинцев. «Большая часть бычка выделялась украинским рыбакам и ранее, это не является новаций в документе», – уверяют в Росрыболовстве.

В договоре сохранен пункт о передаче рыбаков стране, гражданами которой они являются, при задержании судна, отмечает профильное издание FishNews. Ранее Киев уже грубо нарушил данное соглашение, захватив крымский сейнер «Норд» и продержав в плены рыбаков несколько месяцев, требуя от них признать себя украинцами, а не гражданами РФ.

Вполне вероятно, что, подписав соглашение со «страной-агрессором» ради получения возможности беспрепятственного вылова рыбы, националистический украинский режим в нужный момент пойдёт на новую провокацию на Азове.

Во всяком случае, опыт заключения соглашений по Донбассу уже неоднократно демонстрировал полную недоговороспособность властей Украины.

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