Игнор круглого стола привел в ярость экс-боевика «АТО»

11.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские медиа и приглашённые депутаты с другими представителями власти полностью проигнорировали состоявшийся в Киеве «круглый стол» на тему «Полная блокада Донбасса и Крыма, в чём разница для украинской власти между Крымом и Донбассом?»

Возмущения по этому поводу выразил модератор мероприятия, экс-боевик батальона «Айдар» Николай Греков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня у нас «круглый стол». Тема «круглого стола», которая не интересует, к сожалению, ни власть, ни наших общественных активистов. И наш «круглый стол» – ещё одно подтверждение тому, что все СМИ в Украине, к сожалению, проплаченные, принадлежат активистам (так в оригинале. – ред.) и бесплатно ничего не хотят делать.

«Украинские новости» разослали приглашения всем СМИ провести круглый стол на данную тему, но мы видим, что практически никто не откликнулся, значит им на проблему Крыма – Донбасса и Украину, к сожалению, на#рать», – заявил Греков.

Кроме того, он возмутился, что представители власти также проигнорировали мероприятие.

«Мы разослали приглашение также всем 423 народным депутатам. Гайде Ризаева («волонтёр», экс-пленная, экс-начальник «аналитического отдела Хозяйственного суда АРК» – ред.) вчера тоже пригласила депутатов и представителей власти, Сергей («волонтёр АТО» Шакун – ред.) при мне вчера пригласил некоторых народных депутатов. Так что я вам хочу сказать: украинской власти, той, которая есть, на#рать на украинский народ, на проблему Донбасса, Крыма и нас с вами! Просто на#рать!» – кричал раздосадованный экс-боевик.