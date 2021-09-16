«Их просто не заметят». Лавров объяснил, почему «Железный купол» не спасет ВСУ

16.09.2021 12:24 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Если Украина получит американскую систему ПВО «Железный купол», то это не поможет ее вооруженным силам решить в свою пользу конфликт в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет военный обозреватель Антон Лавров.

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«В любом случае даже безвозмездная поставка Украине одной-двух батарей «Железного купола» никак не сможет изменить ситуацию в районе конфликта на востоке страны. Комплекс создавался в расчете на специфические задачи по защите Израиля. Там ему надо прикрыть лишь короткий 50-километровый участок границы с узким сектором Газа. Заранее известно, откуда придет атака», – указывает Лавров.

По его словам, в реальном конфликте современных армий обстановка для этого комплекса не будет такой же тепличной, поскольку против систем ПВО и ПРО будут работать артиллерия, его авиация, высокоточное оружие и средства радиоэлектронной борьбы.

«А из-за особенностей старта ракет позиции пусковых установок Iron Dome прекрасно видны за десятки километров днем и ночью. Одна-единственная боевая машина реактивной установки залпового огня (РСЗО) «Град» выстреливает за 20 секунд четыре десятка скоростных ракет. Их батарея меньше чем за минуту обрушивает на противника 240 боеприпасов. С такими противниками в бою «Купол», в боекомплекте которого только 60 готовых к пуску ракет, еще не встречался», – пишет эксперт.

«Реальная досягаемость каждой пусковой — лишь 10–15 км. Этого недостаточно, чтобы защитить от угроз линию фронта. В лучшем случае ими можно прикрыть какой-то один населенный пункт или аэродром. Запасы недешевых противоракет, растраченных на копеечные артиллерийские снаряды, минометные мины и неуправляемые боеприпасы РСЗО, также надо непрерывно пополнять», – добавляет автор.

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Он отмечает, что комплексы «Железный купол» будут хорошо смотреться на военных парадах, которые вновь полюбили в Киеве.

«Они станут прекрасной темой для патриотического пиара. Но реальная боевая ценность их даже против отрядов Донбасса и Луганска неочевидна, не говоря уже о гипотетическом противоборстве с российской армией, о котором всё чаще говорят на Украине. В серьезном конфликте их просто не заметят», – резюмирует Лавров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американские конгрессмены планируют отправить на Украину батарею «Железного купола».