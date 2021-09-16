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16.09.2021 12:24 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, США, Украина
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«Их просто не заметят». Лавров объяснил, почему «Железный купол» не спасет ВСУ

Новости УкраиныЕсли Украина получит американскую систему ПВО «Железный купол», то это не поможет ее вооруженным...

Если Украина получит американскую систему ПВО «Железный купол», то это не поможет ее вооруженным силам решить в свою пользу конфликт в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет военный обозреватель Антон Лавров.

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«В любом случае даже безвозмездная поставка Украине одной-двух батарей «Железного купола» никак не сможет изменить ситуацию в районе конфликта на востоке страны. Комплекс создавался в расчете на специфические задачи по защите Израиля. Там ему надо прикрыть лишь короткий 50-километровый участок границы с узким сектором Газа. Заранее известно, откуда придет атака», – указывает Лавров.

По его словам, в реальном конфликте современных армий обстановка для этого комплекса не будет такой же тепличной, поскольку против систем ПВО и ПРО будут работать артиллерия, его авиация, высокоточное оружие и средства радиоэлектронной борьбы.

«А из-за особенностей старта ракет позиции пусковых установок Iron Dome прекрасно видны за десятки километров днем и ночью. Одна-единственная боевая машина реактивной установки залпового огня (РСЗО) «Град» выстреливает за 20 секунд четыре десятка скоростных ракет. Их батарея меньше чем за минуту обрушивает на противника 240 боеприпасов. С такими противниками в бою «Купол», в боекомплекте которого только 60 готовых к пуску ракет, еще не встречался», – пишет эксперт.

«Реальная досягаемость каждой пусковой — лишь 10–15 км. Этого недостаточно, чтобы защитить от угроз линию фронта. В лучшем случае ими можно прикрыть какой-то один населенный пункт или аэродром. Запасы недешевых противоракет, растраченных на копеечные артиллерийские снаряды, минометные мины и неуправляемые боеприпасы РСЗО, также надо непрерывно пополнять», – добавляет автор.
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Он отмечает, что комплексы «Железный купол» будут хорошо смотреться на военных парадах, которые вновь полюбили в Киеве.

«Они станут прекрасной темой для патриотического пиара. Но реальная боевая ценность их даже против отрядов Донбасса и Луганска неочевидна, не говоря уже о гипотетическом противоборстве с российской армией, о котором всё чаще говорят на Украине. В серьезном конфликте их просто не заметят», – резюмирует Лавров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американские конгрессмены планируют отправить на Украину батарею «Железного купола».

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