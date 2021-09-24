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24.09.2021 17:41 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
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Иностранное оружие оказывается бесполезным для ВСУ

Новости УкраиныНи израильские противоракетные системы «Железный купол», ни турецкие корветы не помогут Украине усилить свою...

Ни израильские противоракетные системы «Железный купол», ни турецкие корветы не помогут Украине усилить свою обороноспособность и противостоять России.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил военный эксперт, доктор военных наук» Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сивкова, «Железный купол» не справится даже с одной установкой российской РСЗО «Град».

«Железный купол» – это израильская система противоракетной обороны, созданная для решения крайне специфических задач – отражения ударов ракет малой дальности, неуправляемых ракет кустарного производства, идущих с очень низкой интенсивностью, низким потоком, для предотвращения поражения территории Израиля. Вот, собственно все», – сказал аналитик.

«Дальность стрельбы ракетами «Железного купола» очень невелика, порядка 10 километров, то есть «Купол» накрывает площадь где-то полторы тысячи квадратных километров. Это очень мало. Особенность заключается в том, то он рассчитан на перехват ракет, которые идут не очень интенсивным потоком. К примеру, когда уже потом достигает 200-300 ракет в течение получаса-часа, то он начинает захлебываться, начинает пропускать и не успевает обеспечить обстрел всех целей.

Поэтому при отражении удара ракет залпа всего-навсего одной установки «Град», я уже не говорю про дивизион, 40 ракет, которые сходят, эти 40 ракет в течение 20-30 секунд с установки, то обеспечить обстрел сразу этих всех целей он не сможет, пропустит более 70-80% целей. То есть, он неэффективен против таких систем», – добавил эксперт.

«Разговоры, что турки поставят какой-то фрегат, несколько фрегатов для украинского флота – это тоже смешно, потому что эти фрегаты по своим тактико-техническим характеристикам значительно уступают тому, что имеет флот России и тому, что имел когда-то флот Украины. Я уж не говорю о том, что на Украине нет боевой авиации, я уж не говорю о том, что на Украине – средства систем противовоздушной обороны там, вроде имеются в достаточном количестве, но боеприпасы к этому оружию в значительной степени уже устарели и в их надежности можно сильно сомневаться. Ну, может быть, из 20-30 ракет там 10-15 ракет, которые смогут успешно решать задачи. Но значительная часть их могут быть неуспешными», – заявил Сивков.

Ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что ввод в строй строящегося в Турции корвета для ВМС Украины может оказаться бесконечным.

Также мы сообщали о том, что украинские военные эксперты забраковали для Украины «Железный купол».

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