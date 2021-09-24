Иностранное оружие оказывается бесполезным для ВСУ

24.09.2021 17:41 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Ни израильские противоракетные системы «Железный купол», ни турецкие корветы не помогут Украине усилить свою обороноспособность и противостоять России.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил военный эксперт, доктор военных наук» Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сивкова, «Железный купол» не справится даже с одной установкой российской РСЗО «Град».

«Железный купол» – это израильская система противоракетной обороны, созданная для решения крайне специфических задач – отражения ударов ракет малой дальности, неуправляемых ракет кустарного производства, идущих с очень низкой интенсивностью, низким потоком, для предотвращения поражения территории Израиля. Вот, собственно все», – сказал аналитик.

«Дальность стрельбы ракетами «Железного купола» очень невелика, порядка 10 километров, то есть «Купол» накрывает площадь где-то полторы тысячи квадратных километров. Это очень мало. Особенность заключается в том, то он рассчитан на перехват ракет, которые идут не очень интенсивным потоком. К примеру, когда уже потом достигает 200-300 ракет в течение получаса-часа, то он начинает захлебываться, начинает пропускать и не успевает обеспечить обстрел всех целей. Поэтому при отражении удара ракет залпа всего-навсего одной установки «Град», я уже не говорю про дивизион, 40 ракет, которые сходят, эти 40 ракет в течение 20-30 секунд с установки, то обеспечить обстрел сразу этих всех целей он не сможет, пропустит более 70-80% целей. То есть, он неэффективен против таких систем», – добавил эксперт.

«Разговоры, что турки поставят какой-то фрегат, несколько фрегатов для украинского флота – это тоже смешно, потому что эти фрегаты по своим тактико-техническим характеристикам значительно уступают тому, что имеет флот России и тому, что имел когда-то флот Украины. Я уж не говорю о том, что на Украине нет боевой авиации, я уж не говорю о том, что на Украине – средства систем противовоздушной обороны там, вроде имеются в достаточном количестве, но боеприпасы к этому оружию в значительной степени уже устарели и в их надежности можно сильно сомневаться. Ну, может быть, из 20-30 ракет там 10-15 ракет, которые смогут успешно решать задачи. Но значительная часть их могут быть неуспешными», – заявил Сивков.

Ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что ввод в строй строящегося в Турции корвета для ВМС Украины может оказаться бесконечным.

Также мы сообщали о том, что украинские военные эксперты забраковали для Украины «Железный купол».