Иосиф Кобзон навсегда останется в сердце Донбасса – В ДНР скорбят по земляку

30.08.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Генеральный директор Донецкой Государственной Академической Филармонии им. С.С. Прокофьева Александр Парецкий выразил свои соболезнования по случаю смерти Иосифа Кобзона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, так случилось, что сегодняшнюю пресс-конференцию мы начинаем с печального известия и для нас, и для многих донбассовцев. Сегодня не стало выдающегося человека, великого человека. Пожалуй, такого человека, который бы так беззаветно любил Донбасс, уже нет. Сегодня не стало народного артиста СССР и ДНР Иосифа Давыдовича Кобзона. Эта новость поразила нас всех. Несмотря на то, что этот выдающийся человек в таком солидном и почтенном возрасте, вы знаете, все мы были убеждены, что он – это навсегда. Жизнь показывает, что вечных не бывает, но тем не менее, эта личность – монументальная, это – личность-эпоха, она останется с нами и будет вдохновлять нас на новые свершения, в том числе и на те, что будут направлены на процветание нашего Донбасса», – отметил Парецкий.



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К памятнику Иосифа Кобзона в Донецке неравнодушные жители города начали нести цветы. Соответствующее видео у себя в телеграмм-канале Inside Donetsk разместил журналист Сергей Макаренко.

