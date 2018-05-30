Политнавигатор - Новости России и Украины
30.05.2018, Минск, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Минский процесс, Украина

Ирина Геращенко продолжает гадить пленным ополченцам


Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, издевавшаяся над ополченцами во время предновогоднего обмена пленными, продолжает гадить арестованным сторонникам Русской весны – она игнорирует заседания на переговорах в Минске, срывает подписание документа об обязательстве прекратить пытки пленников.

Об этом, комментируя сегодняшний раунд переговоров в Минске, сообщила Виктория Талакина, пресс-секретарь спикера парламента ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не найдено понимание о подписании сторонами декларации о запрете пыток в отношении пленных. Напомним, на протяжении четырех заседаний украинская сторона находит причины не согласовать текст декларативного заявления, в котором стороны конфликта обязуются обеспечить достойные условия содержания пленных, в том числе оказание им медицинской помощи», – подчеркнула она.

Талакина также сообщила, что Украина вновь не прислала своего представителя на заседание подгруппы по гуманитарным вопросам.

«С января 2018 года представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко посетила лишь трижды. При этом душераздирающие публикации в социальных сетях и на медиа-ресурсах делает с завидной регулярностью. В остальное время украинскую сторону представляют так называемые эксперты, которые просто не наделены украинским правительством соответствующими полномочиями для ведения переговорного процесса. В таких условиях говорить о продвижениях в таких важных для республик вопросах, как обмен пленными или поиск пропавших без вести, крайне сложно», – пишет Талакина.

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