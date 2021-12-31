Источники в госструктурах РФ: «Обсуждается признание ЛДНР и официальный ввод войск»

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Новости Украины

Россия не оставит без ответа возможное наступление ВСУ на республики Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант» в материале, посвященном грядущему обсуждению предложенных Россией переговорах о гарантиях безопасности.

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Издание обращает внимание, что для Москвы по выдвинутым для обсуждения темам важнее всего двухсторонние переговоры с США как ведущей страной западного блока, под позицию которой потом подстроятся все остальные.

«В этой ситуации Москва ставит на Вашингтон и лично на президента Джо Байдена. Американские официальные лица уже назвали часть российских предложений «полезными», но часть сразу охарактеризовали как «неприемлемые». Однако пока не совсем ясно, какие именно требования Москвы попадают в какую категорию. Гарантий того, что сторонам удастся найти общеприемлемое решение по нерасширению НАТО (хотя бы за счет Украины) и неразмещению вооружений и сил близ российской границы, нет», – отмечается в статье.

При этом США и их союзники готовятся на январских переговорах представить России собственный список претензий.

«А это значит, что исключать вариант эскалации конфликта нельзя. Российские официальные лица не устают повторять, что вторгаться Россия никуда не собирается. В то же время они дают понять, что не оставят без ответа возможное наступление украинских вооруженных сил на Донбасс или провокацию в отношении мирного населения непризнанных республик Донецка и Луганска», – пишет газета.

При этом собеседники издания в госструктурах РФ говорят, что «идеи обсуждаются самые разные, включая, к примеру, признание независимости этих субъектов с уже официальным вводом туда российских вооруженных сил».

Впрочем, уточняется также, что за закрытыми дверями «обсуждаются и более радикальные идеи».