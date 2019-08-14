Избиратели снова в дураках: чудовищное вероломство банды «Зе» было запрограммировано

14.08.2019, Донецк, Владимир Гладков

Сегодняшний выпад в стиле русофобки Ирины Фарион будущего спикера парламента, представителя партии «Слуга Народа» Дмитрия Разумкова на согласительном совете Верховной Рады Украины – плевок в лицо абсолютному большинству украинцев проголосовавших за президента Зеленского.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил киевский экономист и политолог Александр Дудчак.

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«Команда Зеленского, конечно, имеет возможность творить, что угодно и говорить, что именно этого и хотели избиратели. Только непонятно, зачем так усиленно мимикрировать под политическое меньшинство, проигравшее на выборах, когда действительно можно было бы пойти навстречу избирателям. Люди хотели перемен, в том числе и в языковой политике.

Сегодняшняя истерика Разумкова в фарионовском стиле – плевок в лицо трём четвертям проголосовавших за Зе-президента», – отметил эксперт.

В свою очередь депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский не увидел ничего удивительного в антирусских выпадах Разумкова.

«Я задолго до выборов на Украине говорил и писал о том, что не будет никакой разницы между Порошенко и Зеленским – ни в отношениях с Россией, ни в отношениях с республиками Донбасса.

Позиция по украинскому языку как единственному на Украине – является определяющей для проекта анти-Россия, поэтому менять и ослаблять ее никто не будет», – заявил Бердичевский.

Он отметил, что украинский язык в руках Запада является программатором психики, средством уничтожения всего русского в гражданах Украины.

«Полный переход на украинский язык меняет и перестраивает сознание, эти люди сознательно ломают свою ментальность на хуторско-селянское мировоззрение, отказываются от своего прошлого, чести и славы своих предков.

Именно это и являлось целью создания Украины и никакие порошенки или зеленские не в состоянии это изменить – их не для этого делали руководителями страны», – добавил донецкий парламентарий.