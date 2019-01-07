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07.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Украина
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Известный украинский дипломат предупредил, что Порошенко толкает страну к масштабной войне

Нацеленная на разжигании русофобии предвыборная тактика президента Петра Порошенко может привести к возобновлению масштабных боевых действий.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас в угрожающем периоде до завершения президентской кампании. Потому что действующий президент выбрал тактику обострения отношений с Россией, исходя из того, что это работает на мобилизацию тех, кто потенциально может за него проголосовать. Вместе с тем, это однозначно противоречит запросу общества на поиск мирного урегулирования. Поэтому возможно множество непредвиденных сценариев, которые могут привести к жесткому обострению ситуации с использованием масштабных военных операций. Таким образом, мы будем еще больше отдаляться от мирного урегулирования, как такового», – отметил дипломат.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что считающийся близким к посольству США бывший киевский журналист, а ныне депутат Верховной рады от БПП Сергей Лещенко обнародовал компромат о грязной игре предвыборного штаба президента.

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