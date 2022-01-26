Известный военкор призвал вылить Столтенбергу суп на голову

Сегодняшняя пресс-конференция руководства НАТО, где были отвергнуты требования России о нерасширении альянса на Восток, но названы некоторые выборочные пункты, по которым возможен компромисс, – унижение со стороны американцев.

Если у Москвы нет заготовленного плана действий на такое поведение США (которое можно было заранее предсказать), Россия окажется в проигрышном положении. Об этом в своем блоге пишет известный российский военкор Александр Сладков.

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«Очередное унижение американцами.

Нас тролят Украиной. Мы ведёмся. С таким же успехом они бы требовали, чтоб наши военные, скажем, не переодевались в домашние халаты.

Они говорят: «Не переодевайтесь»!

Мы: «Так и не думаем даже»!

Они: «Переоденете в домашние халаты – пожалеете»!

Мы: «Да говорим же, не собираемся»!

Бред? Конечно бред.

А претензии по поводу Украины не бред? Бред!!! И мы в нём участвуем. Зачем?

Я с самого начала мечтал о наших действиях, потому, что в таких острых переговорах мы, видно, не мастаки.

Если не собираемся держать слово и жёстко реагировать, зачем всё это было затевать? Ещё немного, и вместо «пана» можем поймать «пропал».

Мы же говорили американцам: наше предложение не «меню», это пакет. А нам, как я понял, прислали «выбранные блюда». И то, с требованием: здесь без жареного лука, здесь без тушеной капусты.

Надо либо суп на голову клиенту вылить, за такое хамство, либо смириться и подавать, как говорено. Я уверен, мы сегодня переживаем самый серьезный и важный момент за все десятилетия существования России», – пишет Сладков.