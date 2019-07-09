К Зеленскому приходит тяжелое осознание

09.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский проходит через кризис осознания того, что он больше не артист и ему нужно делать что-то кроме записи роликов и выступлений.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил российский политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта об усталости нового главы украинского государства говорит его недавнее неадекватное поведение, когда он на одном из официальных мероприятий часто пил воду, тер себя за нос и другие участки лица, а также раскачивался, сидя на стуле

«Человек мог просто устать, такое случается. Надо понимать, каким бы он ни был – он человек, которого случайно вынесло на эту должность… Это очень тяжелая работа, он попал в очень тяжелую ситуацию. Сейчас он находится в процессе осознания, что он больше не артист, что ему надо что-то делать кроме того, что стендапить и всякие записывать ролики. Я думаю, что очень тяжело осознание этого, надо пройти через кризис», – полагает Михеев.