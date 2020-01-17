17.01.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

Кадровые дыры в ВСУ Зеленский забивает молодым «мясом»

Приказ украинского президента Владимира Зеленского о снижении призывного возраста с 20 до 18 лет является попыткой спасти украинскую армию от развала вследствие острой нехватки личного состава.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как мы неоднократно сообщали, в связи с нехваткой личного состава подразделения ВФУ выполняют задачи на пределе возможностей, и боевики не сменяются с позиций по несколько недель, а часть бронетехники не готова к применению по причине нехватки механиков-водителей.

Наиболее бедственное положение с укомплектованностью личным составом, в 28-й и 92-й бригадах, численность которых не превышает 57% от штатной. Такой низкий процент обусловлен нежеланием военнослужащих продлевать контракты в связи с неудовлетворительным тыловым обеспечением, коррупцией, отсутствием элементарных бытовых условий.

По имеющейся у нас информации, по возвращению из зоны ООС, несмотря на давление командиров, из указанных бригад по истечению сроков контрактов планируют уволиться 184 военнослужащих.

Подписание Зеленским 16 января указа об изменении призывного возраста с 20 на 18 лет является отчаянной попыткой военно-политического руководства Украины улучшить ситуацию с укомплектованностью ВФУ», – отметил Басурин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть