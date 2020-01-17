Кадровые дыры в ВСУ Зеленский забивает молодым «мясом»

17.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Приказ украинского президента Владимира Зеленского о снижении призывного возраста с 20 до 18 лет является попыткой спасти украинскую армию от развала вследствие острой нехватки личного состава.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мы неоднократно сообщали, в связи с нехваткой личного состава подразделения ВФУ выполняют задачи на пределе возможностей, и боевики не сменяются с позиций по несколько недель, а часть бронетехники не готова к применению по причине нехватки механиков-водителей.

Наиболее бедственное положение с укомплектованностью личным составом, в 28-й и 92-й бригадах, численность которых не превышает 57% от штатной. Такой низкий процент обусловлен нежеланием военнослужащих продлевать контракты в связи с неудовлетворительным тыловым обеспечением, коррупцией, отсутствием элементарных бытовых условий.

По имеющейся у нас информации, по возвращению из зоны ООС, несмотря на давление командиров, из указанных бригад по истечению сроков контрактов планируют уволиться 184 военнослужащих.

Подписание Зеленским 16 января указа об изменении призывного возраста с 20 на 18 лет является отчаянной попыткой военно-политического руководства Украины улучшить ситуацию с укомплектованностью ВФУ», – отметил Басурин.